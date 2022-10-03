Луганск, 3 октября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Зашедшие на территорию Луганской Народной Республики киевские войска попали в огневой мешок. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

По его словам, в подконтрольных киевскому режиму СМИ радуются тому, что ВСУ пересекли границу ЛНР.

«Но на самом-то деле сейчас у нас для военных не существует никаких административных границ, на самом деле [киевские] войска зашли в огневой мешок и активно уничтожаются нашими войсками», — написал Марочко в личном телеграм-канале.