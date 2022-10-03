Пермь, , 13:29 — REGNUM Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин раскрыл миссию региона в рамках специальной военной операции. Телеграм-канал «Компрос» опубликовал интервью, в котором Махонин говорит, что миссия заключается, в частности, в обеспечении работы ОПК.

Федеральное казённое предприятие «Пермский пороховой завод» Fkpppz.ru

«Миссия Пермского края заключается в том, чтобы ещё и обеспечить оборонно-промышленный комплекс. В крае более 20 предприятий. Сейчас идёт масштабная реконструкция данных предприятий. Нужно обеспечить и строительными материалами, и рабочей силой. Сделать всё, чтобы в максимально короткий срок появились новые цеха, новые мощности по производству и систем залпового огня, и орудия по артиллерии, и порохов, и прочих сопутствующих товаров, которые необходимы для нашей армии, чтобы максимально быстро закончить специальную военную операцию», — заявил глава Прикамья.

Напомним, в России с 21 сентябре объявлена частичная мобилизация. Из региона в военный учебный центр направлено несколько эшелонов мобилизованных резервистов. Пермяки объединяются, чтобы помочь мобилизованным. Так, в Кунгуре женщины-волонтёры начали шить одежду.

Читайте ранее в этом сюжете: Пермские женщины объединяются, чтобы шить для мобилизованных одежду