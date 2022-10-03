Сочи, Краснодарский край, , 13:28 — REGNUM Пропавший в Сочи певец Константин Легостаев нашёлся и находится в следственном отделе. Об этом 3 октября заявила пресс-служба регионального управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

«В настоящее время мужчина находится в следственном отделе по Центральному району города Сочи», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что сейчас проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, выясняется, где он находился.

2 октября в соцсетях появилась информация о том Легостаев ушёл на пляж купаться и не вернулся. После этого начались поиски. 3 октября местные жители увидели мужчину на улице Первомайской и сообщили об этом в полицию.

Легостаев — участник российской поп-группы «Dельта» и телевизорного конкурса «Фабрика звёзд», обладатель премии «Золотой граммофон», автор песен для эстрадных исполнителей.