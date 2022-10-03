Тегеран, 3 октября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Через координатора Евросоюза и других посредников продолжаются переговоры по возобновлению «ядерной сделки (Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе — СВПД). Об этом 3 октября сообщил на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

Ядерный синтез

«Такие вопросы, как снятие санкций с Ирана и возврат к ядерной сделке, обсуждаются путем непрямых переговоров с участием координатора ЕС и других посредников», — сказал он.

Кроме того, Канани Чафи рассказал, что в ходе недавней Генассамблеи ООН прошёл через посредников ряд переговоров Ирана и США. При этом официальный представитель иранского МИД не уточнил, какие страны выступили в этом качестве.

Также он указал, что Тегеран «по-прежнему настроен на достижение прочного соглашения», однако предупредил стороны переговоров о том, чтобы они не делали «интерпретаций которые могли бы помешать выполнению условий будущей сделки».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что Иран является ведущей страной в производстве радиопрепаратов и планирует увеличить свои производственные мощности в данном направлении.