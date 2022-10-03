Санкт-Петербург, , 13:31 — REGNUM Ущерб Ленинграду от нацистской блокады в годы Великой Отечественной войны оценивается в 35,3 трлн рублей по текущему курсу. Об этом заявил 3 октября прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник на первом заседании Санкт-Петербургского городского суда по иску прокуратуры о признании блокады геноцидом советского народа и преступлением против человечности, сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Горсуд Петербурга t. me/SPbGS

Напомним, в Санкт-Петербургском городском суде 3 октября началось рассмотрение по существу заявления прокурора об установлении факта, имеющего юридическое значение, — признании блокады Ленинграда геноцидом.

«Фюрер решил стереть город с лица Земли. После поражения Советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования этого большого населенного пункта. Финляндия точно так же заявила о своей незаинтересованности в существовании города непосредственно у своих границ», — зачитал прокурор директиву командования военно-морских сил Германии от 20 сентября 1941 года, которой санкционировалось полное уничтожение Ленинграда и его жителей.

Напомним, В рамках судебного процесса будут допрошены эксперты, а также ветераны, пережившие блокаду Ленинграда.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании блокады Ленинграда военным преступлением, геноцидом национальных и этнических групп, а именно советского народа. В ходе заседания гособвинение уточнило, что помимо войск нацистской Германии, в блокаде города принимали участие вооружённые подразделения, сформированные на территории Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии.

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