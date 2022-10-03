Саратов, , 13:26 — REGNUM Неустойчивую погоду прогнозируют в начале первой рабочей недели октября на территории Саратовской области. Об этом 3 октября сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

Дождь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

В большинстве районов Саратовской области в начале недели пройдут дожди. Повышение давления к концу недели приведет к прекращению осадков. Температура воздуха составит на 1-3 градуса выше климатической нормы.

Во вторник, 4 октября, по области ожидается кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный порывами до 18 м/с. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +6 градусов, днем потеплеет до +18 °C.

Аналогичная погода сохранится до 6 октября. В четверг воздух в дневное время прогреется лишь до +9…+14 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, дожди в Москве утихнут к 5 октября, затем возможны лишь кратковременные осадки.

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