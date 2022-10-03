Москва, 3 октября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками рекомендовал нижней палате парламента ратифицировать договоры о принятии в Россию четырех новых территорий — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

День, в который были подписаны договоры о возвращении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, является историческим, заявил 30 сентября президент России Владимир Путин на митинге-концерте на Красной площади.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, в итоге которых подавляющее большинство жителей высказалось за возвращение в состав России.