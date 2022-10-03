Кабул, 3 октября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Афганский врач заявил, что собирается прооперировать расщепление нёба («заячья губа») у 70 детей в частной больнице в Кабуле. Гафар Гайур добавляет, что после столицы Афганистана он также будет оперировать детей в Гильменде, пишет газета «8 Собх».

Neurochirurgie.be Операция

«В настоящее время я нахожусь в Кабуле. Я планирую бесплатно прооперировать около 70 пациентов в «Рейл Хоспитал». После этого я планирую поехать в Гильменд, там около 150 детей ждут операции. Я должен прооперировать их», — сказал врач.

Ряд пациентов говорят, что не могут лечить своих детей из-за финансовых трудностей, и очень довольны бесплатным лечением у этого доктора.

«С тех пор, как он родился, мы обращались к нескольким врачам. Но у нас не было денег. Мы приехали сюда, чтобы попасть к доктору Гафару в надежде на излечение», — рассказал Шафикулла, отец пациента.

Надир Хан, отец другого пациента, говорит: »Мы очень довольны доктором Гафаром. Это большая услуга для людей, у которых есть финансовые проблемы; он делает доброе дело».

Ранее этот врач в провинции Кундуз бесплатно прооперировал 150 детей.