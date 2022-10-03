Тбилиси, , 13:24 — REGNUM Уровень годовой инфляции в Грузии по итогам сентября 2022 года составил 11,5%, что на 0,6 процентных пункта больше, чем в предыдущем месяцев. Об этом говорится в отчёте Национальной статистической службы (Грузстат), опубликованном 3 октября на сайте организации.

Инфляция

Сообщается, что больше всего в Грузии на рост инфляции повлияли цены на продукты. Они в среднем за год в сентябре повысились на 17,6%, что увеличило уровень инфляции на 5,74 процентных пункта.

Цены на услуги транспорта в стране в среднем выросли на 14,4%, увеличив уровень инфляции на 1,69 процентных пункта. Также значительно выросли цены на обслуживание в ресторанах и гостиницах (15,7%) и на услуги ЖКХ (12,2%).

Напомним, уровень годовой инфляции в Грузии летом начал снижаться. В июне показатель составил 12,8%, в июле — 11,5%, в августе — 10,9%.

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