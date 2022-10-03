Москва, , 13:23 — REGNUM Дополнительные средства необходимо выделить из федерального бюджета на программу капительного ремонта школ в регионах России из-за подорожавших материалов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом заявила сенатор Лилия Гумерова в ходе парламентских слушаний в Совфеде, посвященным параметрам проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы.

Лилия Гумерова Council.gov.ru

По ее словам, до 2026 года должно быть отремонтировано 7300 школ.

«На комиссии по бюджетным проектировкам было сказано, что из-за удорожания стоимости ремонта не хватит на реализацию программы 5,9 млрд. Уважаемый Антон Германович, просим поддержать наши предложения и к тем 66,9 млрд добавить 5,9 млрд, чтобы программа была реализована в полном объеме», — сказала сенатор, обращаясь к министру финансов РФ Антону Силуанову.

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