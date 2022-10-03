Москва, 3 октября 2022, 13:23 — REGNUM Дополнительные средства необходимо выделить из федерального бюджета на программу капительного ремонта школ в регионах России из-за подорожавших материалов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом заявила сенатор Лилия Гумерова в ходе парламентских слушаний в Совфеде, посвященным параметрам проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы.
По ее словам, до 2026 года должно быть отремонтировано 7300 школ.
«На комиссии по бюджетным проектировкам было сказано, что из-за удорожания стоимости ремонта не хватит на реализацию программы 5,9 млрд. Уважаемый Антон Германович, просим поддержать наши предложения и к тем 66,9 млрд добавить 5,9 млрд, чтобы программа была реализована в полном объеме», — сказала сенатор, обращаясь к министру финансов РФ Антону Силуанову.
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