Москва, 3 октября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в его семье не обращают внимания на новые санкции.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Уже произошел эффект привыкания. Уже не обращаем [внимания]», — сказал он журналистам, комментируя введение Канадой новых санкций против членов его семьи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все ответные меры РФ на антироссийские санкции стран Запада будут выверенными.

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