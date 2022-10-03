Махачкала, 3 октября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В столице Дагестана 3 октября из-за сообщений о минировании прерваны занятия в нескольких школах. Учащихся и педагогов эвакуировали. Здания учебных организаций обследуют на наличие взрывных устройств.

Shkolazhizni.ru Телефонный терроризм

«По имеющейся информации, уроки сорвались в школе №10, №29 и ещё в ряде школ. Учебные заведения обследуют сотрудники правоохранительных органов», — пишет РИА «Дагестан».

Ранее сообщалось, что с начала нового учебного года сообщения о минировании учебных заведений в столице Дагестана поступали неоднократно. За сентябрь школы в различных районах пришлось эвакуировать более пяти раз. Одного из «телефонных террористов» удалось отыскать и задержать. Им оказался 15-летний школьник, который объяснил свои действия глупостью и желанием пошутить.