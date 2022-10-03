Великий Новгород, , 13:24 — REGNUM Необходимой амуницией и обмундированием сверх нормы Минобороны мобилизованных граждан обеспечат в Новгородской области. Об этом 3 октября заявил губернатор региона Андрей Никитин.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Вопрос обеспечения мобилизованных в Новгородской области является одной из главных тем. Её Никитин обсудил с уполномоченным по правам человека в регионе Анатолием Бойцевым.

«За счет областных средств и пожертвований фонда «Сохрани жизнь» наши призывники должны быть укомплектованы дополнительным обмундированием, которое не входит в перечень стандартного обеспечения Минобороны РФ», — отметил губернатор.

Напомним, что фонд начал собирать средства для помощи военнослужащим и их семьям. В «Сохрани жизнь» уже поступают пожертвования от неравнодушных граждан и от бизнеса региона.

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