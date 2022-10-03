Москва, , 13:19 — REGNUM Пока нет понимания того, на какое международное сотрудничество может рассчитывать Россия в восстановлении газопроводов «Северный поток», учитывая истерически-антагонистическую позицию коллективного Запада. Об этом 3 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

На вопрос, есть ли в Кремле понимание того, в какие сроки можно будет восстановить «Северный поток» и запросит ли Россия международную помощь, Песков ответил: «Непонятно, на какое международное сотрудничество в этой ситуации мы можем рассчитывать, учитывая, такую истерически-антагонистическую позицию всего коллективного Запада в отношении нашей страны».

Он добавил, что ещё предстоит произвести обследование и понять, что там на дне, чтобы понять размер бедствия.

По его словам, есть понимание того, что газопроводы нужно восстановить, а также того, что «восстановить можно всё что угодно».

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