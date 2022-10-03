Томск, 3 октября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Томске передали предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях 3–4 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на данные Томского гидрометцентра.

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По информации синоптиков, 16 часов 3 октября до 16 часов 4 числа в городе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере.

«В связи с этим предприятия обязаны обеспечить сокращение выбросов загрязняющих веществ на 15-20%», — отметили в мэрии.

Горожанам рекомендовано в этот период отказаться от использования автомобилей.