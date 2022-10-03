Рамалла , , 13:25 — REGNUM Израильские власти в 2022 году резко увеличили число задержаний палестинцев на Западном Берегу реки Иордан. Об этом 3 октября сообщает Haaretz со ссылкой на заявление израильской правозащитной организации «Ха-Мокед».

Израиль Gaetano Virgallito

Так, по состоянию на начало октября в израильских тюрьмах находится 798 заключённых, задержанных по административным статьям — рекордное количество с 2008 года.

Журналисты отмечают, что рост числа задержаний связан с эскалацией ситуации на палестинских территориях. Израильская полиция использует административный арест в качестве меры безопасности, позволяющей изолировать организаторов беспорядков до их совершения.