Омск, , 13:16 — REGNUM Бывший проректор одного из вузов предстанет перед судом в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 октября в следственном управлении СКР по Омской области.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, завершено расследование уголовного дела против бывшего проректора автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий». Он обвиняется в совершении 46 преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ («Получение коммерческого подкупа за незаконные действия в значительном размере»).

По информации следствия, в 2018–2021 годах обвиняемый получил более 900 тысяч рублей от 46 студентов указанного вуза. Взамен он должен был выставить им положительные оценки за промежуточные и государственные итоговые экзамены без фактической их сдачи.

Мужчина не признал своей вины, от дачи показаний отказался.

В ходе следствия было арестовано его имущество общей стоимостью 19 млн рублей: деньги, автомобиль и квартира в центре Омска. Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы следствия будут направлены в Первомайский районный суд Омска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области вынесен приговор бывшим сотрудникам отдела лесных отношений регионального министерства природных ресурсов, обвиняемых в коррупционных преступлениях.

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