Белгород, 3 октября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Дополнительные меры социальной поддержки жителей приграничных территорий, вынужденных покинуть свои дома, ввели власти Белгородской области. Об этом 3 октября в своём телеграм-канале сообщил спикер регионального парламента Юрий Клепиков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира

Белгородцам, отселённым из своих домов в связи с обстрелами ВСУ, оплатят аренду жилья. Все семьи ежемесячно будут получать 10 000 рублей, многодетные — 15 000 рублей. Выплаты получат те, у кого имеется официальный договор аренды жилого помещения. Власти планируют оказать помощь порядка 800 семьям, на что потребуется 30 млн рублей.

«Также таким людям планируется выплатить так называемые «подъёмные» средства — единовременно каждому члену семьи (и взрослым, и детям) — по 10 000 рублей. Это коснётся тех белгородцев, кто снимает жильё сам. Их около 2 500 человек», — уточнил спикер областной думы.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за регулярных обстрелов ВСУ эвакуированы жители Журавлёвки, Нехотееевки, Середы и ряда других приграничных сёл. Часть граждан размещена в гостиницах и санаториях региона, часть снимают квартиры или проживают у родственников.