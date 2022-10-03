Москва, , 13:15 — REGNUM Сегодня, 3 октября, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют крайне позитивную динамику, прибавляя сразу 4,0%, отметка $89,50 за баррель Brent и, по всей видимости, заранее отыгрывая возможные действия ОПЕК+ и стран Евросоюза на этой неделе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик TeleTrade Алексей Федоров.

Добыча нефти в Персидском заливе Alireza824

«ОПЕК+ уже 5 октября на первом очном заседании с марта 2020 года может предпринять действия для поддержки цен на нефть на уровне выше $90,00 за баррель Brent.

О том, что это ценовое значение является критически важным для стран производителей нефти, уже неоднократно сигнализировал крупнейший игрок на нефтяном рынке, Саудовская Аравия.

Для защиты своих интересов ОПЕК+ уже сократила добычу на 100 тыс. б/с на своем сентябрьском заседании, а теперь с учетом выросших рисков более глубокой коррекции нефтяных котировок из-за спада в мировой экономике, готова пойти на более серьезные шаги.

В частности в поле потенциальных действий расширенного картеля лежат варианты уменьшения добычи на 0,5-1,0 млн б/с. Это очень существенный объем сокращения, особенно с учетом того, что ОПЕК+ по состоянию на начало сентября и так недовыполнял план по добыче на 3,6 млн б/с.

В добавок к достаточно агрессивной позиции расширенного картеля по защите цен на нефть от снижения 6 и 7 октября лидеры стран ЕС должны попробовать ввести «потолок» цен на российскую нефть, что также рассматривается как фактор роста цен из-за возможных перебоев поставок из России.

Так что для нефтяных котировок, которые непрерывно снижаются уже четыре месяца подряд, первая неделя октября может стать хорошей возможностью для того, чтобы немного восстановить свои позиции.

По крайне мере, если к заседанию ОПЕК+ 5 октября удастся подойти на уровнях выше $88,00 за баррель Brent, а это более чем вероятно, то после заседания расширенного картеля нефтяные котировки получат хороший шанс на рост к $95-97 за баррель», — предполагает эксперт.

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