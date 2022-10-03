Кострома, 3 октября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В Костроме возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам парка развлечений «Джек и Чан» (наименование юридического лица — ООО «ОЛАКС КИДС»). Об этом сообщает прокуратура региона.

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Известно, что жалование за работу в детском центре с 2021 года не получили как минимум 16 человек. Сумма их претензий превышает 430 тысяч рублей.

Напомним, развлекательный парк в Костроме открылся в 2018 году и прекратил существование в конце 2021 года. После этого собственники бизнеса перестали контактировать с работниками. Сотрудники парка выиграли дела в суде, но работодатель ни разу не приходил на процессы.