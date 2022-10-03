Берлин, 3 октября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Германия окажет помощь и поддержку Тайваню в случае военной угрозы. Об этом председатель парламентской группы ФРГ, отвечающей за связи с Тайванем, Клаус-Петер Вильш заявил 3 октября в ходе встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь в Тайбэе.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

Днём ранее на Тайвань прибыли семь немецких парламентариев во главе с Вильшем. Делегация из ФРГ впервые прибыла на остров после начала пандемии коронавирусной инфекции в 2019 году.

«Парламент Германии в различных документах и обсуждениях упоминал, что, если Тайвань столкнется с военной угрозой, мы храбро встанем на помощь и поддержку Тайваню», — приводит заявление Вильша пресс-служба главы администрации острова.

При этом нет пояснений, о какой поддержке шла речь. Как сообщало ИА REGNUM, представители Германии пробудут на острове до 6 октября.

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