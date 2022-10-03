Петропавловск-Камчатский, 3 октября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. На Камчатке в сентябре было зарегистрировано 24 случая выхода медведей к людям в населённые пункты. Губернатор края Владимир Солодов распорядился усилить работу охотинспекторов, сообщили в региональном правительстве.

Цитата из к/ф «Медведи Камчатки. Начало жизни» реж Владислав Гришин, Ирина Журавлева. 2018. Россия Медведи

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Медведи были замечены и в столице края Петропавловске-Камчатском.

«Нам сейчас нужно усилить профилактическую работу охотинспекторов. Понятно, что это сезонный фактор. После путины медведи уходят в другую местность, в том числе населённые пункты. Профилактическую работу необходимо провести, в том числе в Петропавловске-Камчатском, потому что за сентябрь на Камчатке зафиксировано 24 выхода медведей по сообщениям граждан», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство окружающей среды Румынии (MM) издало специальное распоряжение о ликвидации нескольких сотен особей бурого медведя в стране.