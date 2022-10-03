Москва, 3 октября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Власти Донецкой Народной Республики намерены отказаться от смертной казни, заявил 3 октября журналистам замглавы МИД России Евгений Иванов.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Было решение о том, что это будет пересмотрено и приостановлено. По крайней мере, я слышал о таком решении», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин («Единая Россия») предложил вернуться к вопросу восстановления смертной казни на фоне трагедии в Ижевске.

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