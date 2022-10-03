Москва, , 13:10 — REGNUM Все приграничные отношения будут четко сформулированы в ближайшие дни. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий («Единая Россия»).

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«Таможни не будет в самое ближайшее время, а граница в какой-то форме будет существовать — в границах, которые были конституционно закреплены», — сказал Водолацкий журналистам.

При этом, по его словам, силовые органы примут решение, объявлять ли режим КТО на территориях, где ведутся боевые действия.