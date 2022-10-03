Стокгольм, 3 октября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. По сравнению с 1970-ми годами в Швеции резко возросло число людей с раком, которые проживают не менее десяти лет после постановки диагноза. Об этом свидетельствуют данные Фонда по борьбе с раком, сообщает новостная служба ТТ.

Pixabay.com Флаг Швеции

Доля таких граждан увеличилась с 30 до 70%.

Исследователи считают, что данная тенденция сохранится. Рак молочной железы и рак кожи являются двумя областями, где развитие науки добилось значительного прогресса. Сегодня 90% уже граждан с такими заболеваниями проживают не менее десяти лет после постановки диагноза.

«Этому развитию способствовали новые методы лечения, улучшенная хирургия, диагностика и скрининг», — объяснила журналистам Клас Кэрре, председатель исследовательского комитета Фонда по борьбе с раком.