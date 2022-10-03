Ростов-на-Дону, 3 октября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В пункте пропуска речного порта Ростова-на-Дону пресекли незаконную перевозку 18 тонн топлива. Нелегальный груз выявили на теплоходе из Турции в ходе таможенного досмотра. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления 3 октября.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Река Дон

Судно следовало из порта Гебзе (Турция) в Ростов-на-Дону для растаможки временно вывезенного транспорта международной перевозки. В ходе осмотра теплохода было выявлено на 18,3 тонны больше топлива, чем указано в декларации перевозчика. Нарушители установили устройства, затруднявшие определение фактического количества жидкости в топливных танках.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 16.1 КоАП РФ «Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования способов, затрудняющих обнаружение товаров».

Стоимость незаконно перевозимого топлива определяется.