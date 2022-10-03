Пермь, , 13:09 — REGNUM В городе Кунгуре Пермского края женщины объединяются, чтобы шить для мобилизованных резервистов необходимую одежду. Информация об этом опубликована в соцсети.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Кунгурские женщин создали свой паблик в социальной сети. »Вот и мы, швеи нашего города, создали группу для поддержки наших солдат! Нас пока немного, всего 11 человек. Мы своими силами шьём — кто что может и умеет. Ткани берём из своих запасов, но запасы уже на исходе», — заявили они и проинформировали, что рады принять любую помощь в приобретении расходных материалов, раскрое, пошиве.

«Даже незначительный вклад поможет согреть хотя бы одного бойца!», — подчеркнули благотворительницы.

Они отчитались, что за один день от неравнодушных граждан поступило свыше 21 тыс. рублей. На эти деньги удалось купить 12 метров ткани. Они пойдут на пошив нательного белья, кофт, балаклав, пятиточников.

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