Уфа, , 13:10 — REGNUM 14 компаний-экспортеров получили субсидии из средств бюджета Башкирии на возмещение части затрат, связанных с транспортировкой товаров на экспорт. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что субсидии также были предоставлены и для возмещения части затрат, понесенных при штрафных санкциях по неисполнению экспортных контрактов. Общая сумма субсидий составила 50 млн рублей.

«В период с 29 августа по 29 сентября 2022 года министерством внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии рассмотрены 32 заявки от предприятий региона. Из них одобрено выделение субсидий 14 компаниям-экспортерам», — приводит пресс-служба слова министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргариты Болычевой.

Сообщается, что предприятиям возмещены расходы, связанные с транспортировкой продукции с 1 января 2022 года. Получателями финансовых средств стали предприятия лесной и химической отраслей, пищевой промышленности и производители стройматериалов.