Стокгольм, , 13:10 — REGNUM За последние два года такие крупные банки Швеции, как SEB, Swedbank и Nordea инвестировали 43 миллиарда долларов в нефтяные компании, работающие в Арктике. Это произошло несмотря на обещания крупных игроков заниматься устойчивыми инвестициями, пишет газета Aftonbladet.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналисты пишут, что данные основаны на отчете аналитической компании Fair Finance Guide. Якоб Кениг, один из экспертов Fair Finance Guide, считает безответственными инвестиции в экологически чувствительную Арктику.

«Это скандал, что шведские банки продолжают вкладывать деньги в этот невероятно опасный для климата бизнес», — отметил экономист.

В SEB уже прокомментировали данные отчета

«Таким [нефтедобывающим] компаниям очень сложно меняться. Поэтому им нужно соответствующее финансирование», — написали представители SEB в редакцию Aftonbladet.