Стокгольм, 3 октября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. За последние два года такие крупные банки Швеции, как SEB, Swedbank и Nordea инвестировали 43 миллиарда долларов в нефтяные компании, работающие в Арктике. Это произошло несмотря на обещания крупных игроков заниматься устойчивыми инвестициями, пишет газета Aftonbladet.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Журналисты пишут, что данные основаны на отчете аналитической компании Fair Finance Guide. Якоб Кениг, один из экспертов Fair Finance Guide, считает безответственными инвестиции в экологически чувствительную Арктику.

«Это скандал, что шведские банки продолжают вкладывать деньги в этот невероятно опасный для климата бизнес», — отметил экономист.

В SEB уже прокомментировали данные отчета

«Таким [нефтедобывающим] компаниям очень сложно меняться. Поэтому им нужно соответствующее финансирование», — написали представители SEB в редакцию Aftonbladet.