Москва, 3 октября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» может быть выгодна таким странам, как США — в результате продающим большее количество своего сжиженного газа по более высокой цене, также существуют государства, имеющие военно-технологические возможности для проведения такой атаки. Об этом 3 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Василий Иванов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Определенно есть стороны или сторона, которая в условиях отсутствия функционирования этих ниток газопровода получает возможность продавать большее количество своего сжиженного газа по более дорогой цене. Это первое. Эта страна хорошо известна — Соединенные Штаты Америки. Есть также страны, которые обладают военно-технологическими возможностями провести такую диверсию. Тоже всем специалистам хорошо известны эти страны», — сказал он.

Кроме того, представитель Кремля уточнил, что также есть государства, которым невыгодны такие диверсии.

«Это европейские страны, которые лишаются резервного, какого угодно, маршрута по поставке газа, столь необходимого для экономики. И есть страны-продавцы этого газа, которые теряют возможность продавать значительные объемы газа, такие как Россия», — пояснил Песков.

Также он добавил, что в этом случае имеется перечень абсолютно прозрачных и доступных для понимания обстоятельств, и напомнил, что ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал об имеющихся у СВР сведениях по это ситуации, которые не предназначены для публичного оглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в данный момент проведение переговоров по мирному договору России с Японией является невозможным из-за оказания Токио военной помощи Киеву.