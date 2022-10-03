Приозерск, Ленинградская область, , 13:16 — REGNUM Ребенок-инвалид чуть не задохнулся во время кормления в реабилитационном центре Приозерского района Ленинградской области, сообщили 3 октября в пресс-службе региональной прокуратуры и следственном управлении СКР по Ленобласти.

Кресло ребенка-инвалида СУ СКР по Ленобласти

Несчастный случай произошел 3 октября в ЛОГБУ «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей инвалидов». По предварительным данным, восьмилетний постоялец с нарушением опорно-двигательного аппарата во время кормления чуть не задохнулся. «В настоящий момент ребёнок находится в реанимации», — говорится в сообщении прокуратуры.

Приозерский городской прокуратурой по поручению прокуратуры Ленинградской области организована проверка. В ходе нее будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего.

В свою очередь следственным отделом по городу Приозерск Следственного управления СКР по Ленинградской области проводится доследственная проверка с целью установления всех обстоятельств происшествия.

По предварительным данным, 3 октября ребенок 2014 года рождения, находясь в специальном кресле для детей инвалидов в игровой комнате, сполз с кресла. Из-за этого его шея оказалась сдавлена воротником специального жилета.

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших данному происшествию», — добавили в СУ СКР по Ленобласти.