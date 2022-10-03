Стокгольм, 3 октября 2022, 13:09 — REGNUM «Почти невозможно» получить какой-либо точный ответ на вопрос, какие акторы или какая страна стоит за утечками на «Северных потоках», которые, по мнению правительств Дании и Швеции, были вызваны саботажем. Об этом в интервью шведской газете Dagens Nyheter рассказал профессор международного права Саид Махмуди.
«Независимо от того, кто за этим стоит, беспокоит то, что это произошло недалеко от шведских портов, а не дальше в Балтийском море, что было бы более естественным, если вы не хотите, чтобы вас обнаружили», — отметил Махмуди.
По мнению профессора, тот факт, что диверсия произошла именно в исключительной экономической зоне Швеции не является совпадением.
«Тот, кто за этим стоит, сделал это в месте, которое посылает сильный месседж. Как будто кто-то хочет показать, насколько он близок и что он может сделать», — заявил Махмуди в разговоре с изданием.