Стокгольм, 3 октября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. «Почти невозможно» получить какой-либо точный ответ на вопрос, какие акторы или какая страна стоит за утечками на «Северных потоках», которые, по мнению правительств Дании и Швеции, были вызваны саботажем. Об этом в интервью шведской газете Dagens Nyheter рассказал профессор международного права Саид Махмуди.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

«Независимо от того, кто за этим стоит, беспокоит то, что это произошло недалеко от шведских портов, а не дальше в Балтийском море, что было бы более естественным, если вы не хотите, чтобы вас обнаружили», — отметил Махмуди.

По мнению профессора, тот факт, что диверсия произошла именно в исключительной экономической зоне Швеции не является совпадением.

«Тот, кто за этим стоит, сделал это в месте, которое посылает сильный месседж. Как будто кто-то хочет показать, насколько он близок и что он может сделать», — заявил Махмуди в разговоре с изданием.