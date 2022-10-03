Доха, 3 октября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Глава МИД Катара Абдель-Рахман аль-Тани провёл переговоры со своим иранским коллегой Хоссейн-Амиром Абделлахьяном. Об этом 3 октября сообщает официальное катарское информационное агентство QNA.

Pixabay.com Ядерная физика

По данным журналистов, главной темой переговоров стала организация процесса по урегулированию отношений между Ираном и США, в котором Катар выступает в качестве посредника.

Отмечается, что министр иностранных дел Катара подтвердил стремление своей страны оказать помощь Ирану и США в достижении консенсуса, который будет способствовать возобновлению ядерного соглашения и достижению соглашения, которое устроит все стороны.

Как заявил Мохаммед бин Абдель-Рахман Аль Тани, ядерная сделка отвечает интересам безопасности и стабильности всего Ближнего Востока.