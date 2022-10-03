Владикавказ, 3 октября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В течение прошедшей недели российско-грузинскую границу на КПП «Верхний Ларс» пересекли более 69 тыс. человек. Этот показатель учитывает число граждан при пересечении госграницы с Грузией в обоих направлениях, сообщил 3 октября в ходе еженедельного аппаратного совещания в правительстве заместитель председателя правительства РСО-Алании Ирбек Томаев.

Sputnik Верхний Ларс

«За прошедшую неделю пересечение госграницы в обоих направлениях осуществили 19 742 единицы транспортных средств и более 69 тысяч человек. Ситуация на дорогах отслеживается», — цитирует вице-премьера портал «15-й Регион».

По словам Томаева, в настоящее время на территории Северной Осетии нет очереди из легковых автомобилей. В очереди на выезд из России стоят лишь около 1400 грузовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября на фоне объявленной частичной мобилизации на границе с Грузией в районе КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии выстроились многокилометровые очереди из автомашин с пассажирами, желающими выехать в сторону Закавказья. Власти региона для преодоления гуманитарного коллапса вынуждены были ввести ряд мер, в том числе режима повышенной готовности и запрета на проезд в республику автомашин с номерами, выданными не в РСО-Алании, Южной Осетии и Грузии.