Путин 3 октября встретится с министром культуры России
Москва, 3 октября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Сегодня, 3 октября, президент России Владимир Путин проведёт рабочую встречу с главой Министерства культуры Ольгой Любимовой. Об этом сегодня, 3 октября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Kremlin.ru
Владимир Путин и Ольга Любимова
По его словам, часть беседы Путина и Любимовой будет открытой и коснётся текущего положения дел в культурной области.
«Естественно, сфера культуры в любое время сохраняет огромную важность. Также у президента запланирована череда встреч и внутренних совещаний», — уточнил Песков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не первая встреча президента РФ Владимира Путина с министром культуры Ольгой Любимовой.
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