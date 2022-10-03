Москва, 3 октября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Сегодня, 3 октября, президент России Владимир Путин проведёт рабочую встречу с главой Министерства культуры Ольгой Любимовой. Об этом сегодня, 3 октября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Ольга Любимова

По его словам, часть беседы Путина и Любимовой будет открытой и коснётся текущего положения дел в культурной области.

«Естественно, сфера культуры в любое время сохраняет огромную важность. Также у президента запланирована череда встреч и внутренних совещаний», — уточнил Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не первая встреча президента РФ Владимира Путина с министром культуры Ольгой Любимовой.

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