Варшава, 3 октября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев передал заместителю министра иностранных дел Польши Марчину Пшидачу текст речи президента России Владимира Путина, которую он произнёс 30 сентября в ходе церемонии подписания договоров о вхождении новых регионов в состав России.

Посольство России в Польше Посол России в Польше Сергей Андреев

Андреев посетил МИД Польши, куда его вызвали по вопросу референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях.

«Я услышал позицию польской стороны, представленную заместителем министра Пшидачем, по вопросу референдумов на бывших территориях [УССР]», — сказал журналистам Андреев, выйдя из здания МИД.

Он отметил, что вручил Пшидачу текст выступления Путина на польском языке в качестве реакции на ноту Варшавы в отношении референдумов.

Напомним, 23–27 сентября прошли референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. 30 сентября Путин выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами регионов.