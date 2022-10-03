Париж, 3 октября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Глава Стратегического комитета центров Е. Leclerc, который объединяет шестнадцать избранных президентов региональных кооперативов сети, Мишель-Эдуар Леклерк считает, что «цены будут продолжать расти», передает BFM TV.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

«Цены будут продолжать расти. Это настоящая длительная инфляция. У нас есть видение как минимум на год», — заявил Мишель-Эдуар Леклерк.

«Мы предупреждали об инфляции, но нас не слушали», — говорит Мишель-Эдуар Леклерк.

Глава Стратегического комитета критикует правительство, которое не прислушивалось к мнению экспертов.

Как сообщало ИА REGNUM, после дождливой и прохладной погоды во Францию возвращается 30°C.

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