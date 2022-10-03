Санкт-Петербург, 3 октября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. С января по август 2022 года индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 3 октября сообщили в аппарате вице-губернатора Валерия Москаленко.

ИА REGNUM Промышленность

Социально-экономическое развитие Петербурга за восемь месяцев текущего года по-прежнему находится в положительной зоне. Об этом свидетельствуют данные статистики. Промышленное производство, а также жилищное строительство демонстрируют рост. При этом уровень годовой инфляции возвращается к привычным значениям.

«Петербургская экономика в целом справляется с санкционным давлением. Наши ключевые отрасли перестраивают свои производственные процессы, оптимизируют логистику, активно развивают новые экономические связи», — заявил Валерий Москаленко.

Рост в промышленности отмечен в сфере производстве кожи и изделий из неё, в 1,9 раза, в изготовлении одежды — в 1,8 раза, бумаги и бумажных изделий — в 1,5 раза.

За восемь месяцев года стали больше изготавливать мебели (+36,2%), изделий из пластмассы и резины (+29,0%). Увеличение производства наблюдается и в фармацевтике (+23,6%). При этом оборот розничной торговли с января по август составил 1,3 трлн рублей.

Напомним, что бюджет Петербурга по итогам 2022 года должен превысить отметку в один триллион рублей по доходам. При этом проект бюджета на 2023 год включает статьи расходов и доходов, превышающие один триллион рублей.