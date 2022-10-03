Стокгольм, 3 октября, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Даже когда было дано добро на прохождение российско-германского газопровода «Северный поток» через шведскую экономическую зону, в Стокгольме были те, кто выступал с критикой в адрес такого решения. Одним из них был Микаэль Оденберг, министр обороны в правительстве премьер-министра Фредрика Райнфельдта, который и одобрил проект. Об этом сообщил телеканал SVT.

ИА REGNUM Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» (Nord Stream 2)

По словам Оденберга, он лично и министр обороны Швеции также относились «крайне негативно» к тому, что России позволяют прокладывать свою инфраструктура в Балтийском море.

«Потому что это можно было бы использовать для продвижения военных позиций России в Балтийском море», — отметил Оденберг.

Институт оборонных исследований в Стокгольме еще в 2007 году предупредил власти Швеции о потенциальных атаках на газопроводы, которые могут привести к «политическим трениям».