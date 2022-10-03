* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 3 октября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) заявил, что, несмотря на дипломатическое взаимодействие, отношения Тегерана с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остаются напряжёнными. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По его словам, хотя в апреле Тегеран принял трёх дипломатов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он не признал их правительство из-за разногласий с радикалами.

SIGAR напомнил, что Тегеран в апреле приостановил свою консульскую деятельность в афганской провинции Герат после демонстраций афганских граждан. После сообщений о том, что агенты службы безопасности Ирана плохо обращались с афганскими иммигрантами, жители Герата устроили акцию протеста перед консульством Исламской Республики.

В отчёте SIGAR упоминаются столкновения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и иранскими пограничниками, в результате которых Иран временно закрыл основной контрольно-пропускной пункт на границе с Гератом.

За прошедший год ряд стран, в том числе Иран, приняли дипломатов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), их посольства также активно работают в Кабуле, но пока ни одна страна не признала правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).