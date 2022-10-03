Стокгольм, , 13:06 — REGNUM Специальные подразделения Береговой охраны и несколько кораблей ВМС Швеции находятся в настоящее время на месте утечек на «Северных потоках» в Балтийском море. Об этом 3 октября написала газета DN.

Шведский военный корабль Dodmedia.osd.mil

«Береговая охрана выполняет свою работу. Но мы находим там и поддерживаем их различными кораблями», — сказал информационному агентству TT менеджер по связям с общественностью ВМC Швеции Йимми Адамссон.

Напомним, что правительство Швеции считает, что произошедшие утечки на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» являются преднамеренным саботажем. Официально никаких обвинений ни к одной стране, организации или частному лицу пока не было высказано шведскими властями.