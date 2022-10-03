Москва, 3 октября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Запорожская область войдёт в состав России в своих административных границах, Херсонская область с двумя округами Николаевской области. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Павел Крашенинников

Донецкая и Луганская Народные Республики входят в состав РФ в границах 2014 года, по Херсонской и Запорожской областям вопрос о границах будет решаться в ходе дальнейшего обсуждения с населением, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.