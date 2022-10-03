Екатеринбург, , 13:13 — REGNUM В Свердловской области 18 человек стали жертвами мошенницы. Женщина предлагала клиентам приобрести якобы магические предметы, сообщили журналистам в пресс- службе областной прокуратуры.

Гадание на кофейной гуще Rima R

Свою деятельность свердловчанка вела с 2019 по 2021 годы. За деньги она проводила гадания, снятия порчи и приворота. Кроме того она убеждала людей покупать якобы дорогостоящие целительные предметы.

Для проведения обрядов гадалка снимала квартиры на короткий срок. Клиентами женщины становились слабослышащий свердловчане.

Таким образом гадалка обманула 18 человек на общую сумму 3 млн рублей. Теперь дело в отношении неё рассмотрит суд Екатеринбурга.