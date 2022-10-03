Москва, , 13:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин встретился с главами четырёх новых регионов и обсудил вопросы, связанные с текущей ситуацией. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 3 октября журналистам.

Главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Он имел возможность со всеми с ними пообщаться, и по отдельности поговорил, и со всеми вместе о текущей ситуации, (обсудил) вопросы, связанные с текущей ситуацией», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Херсонской области Владимир Сальдо и глава Запорожской области Евгений Балицкий 30 сентября выступили на концерте-митинге по случаю воссоединения этих территорий с Россией.

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