Москва, 3 октября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился с главами четырёх новых регионов и обсудил вопросы, связанные с текущей ситуацией. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 3 октября журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

«Он имел возможность со всеми с ними пообщаться, и по отдельности поговорил, и со всеми вместе о текущей ситуации, (обсудил) вопросы, связанные с текущей ситуацией», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Херсонской области Владимир Сальдо и глава Запорожской области Евгений Балицкий 30 сентября выступили на концерте-митинге по случаю воссоединения этих территорий с Россией.

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