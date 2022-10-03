Стокгольм, 3 октября, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Согласно опросу, проведенному газетой DN и социологами из компании Ipsos, предвыборная кампания этого года в Швеции получила рекордно низкую оценку избирателей. Четверо из десяти оценивают предвыборную кампанию как плохую или очень плохую, что в два раза больше по сравнению с выборами 2006 года.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

40% опрошенных оценивают предвыборную кампанию как неактуальную или очень неактуальную. Только 14% восприняли сообщения и аргументы от политических партий как имеющие отношение к делу.

«То, что мы видим в наших опросах, является очень неудачным развитием событий. Все партии должны подумать о своих обязанностях и о том, что они могут сделать, чтобы лучше проводить избирательные кампании впредь», — сказал в интервью Ipsos Никлас Каллебринг, аналитик из Ipsos.

Напомним, что выборы в Швеции состоялись 11 сентября.