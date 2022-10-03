Сеул, 3 октября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. За последние четыре года число сексуальных преступлений в вооруженных силах Южной Кореи увеличилось на 77,6%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные военных судов, представленные представителем оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ким Сын Воном.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

С 2018 по 2021 года в военный суд было представлено на рассмотрение 2185 дел о сексуальном насилии в вооруженных силах.

Известно, что в 2018 году до суда дошли 443 дела, в 2019 году — 434 дела, в 2020 году — 521 дело, в 2021 году — 787 дел.

«В армии продолжают совершать преступления сексуального характера, — заявил Ким Сын Вон. — Для их искоренения необходимо проводить тщательные расследования и выносить суровые приговоры».