Москва, 3 октября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в рамках Дней Омской области рассмотрел на примере региона вопрос в сбалансированности региональных бюджетов. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 октября в пресс-службе Совфеда.

Оmskportal.ru Дни Омской области в Совете Федерации

С докладом выступил министр финансов Омской области Вадим Чеченко. По его словам, проблемы обеспечения сбалансированности и финансовой самодостаточности региона связаны со спецификой его экономики и накопленным за предыдущий период багажом недофинансирования и долговых обязательств.

Чеченко отметил, что в условиях кардинальных изменений на финансовом рынке регион в 2022 году справился с долговыми обязательствами благодаря федеральной программе замещения коммерческих кредитов бюджетными. Омская область получила 14 млрд рублей на погашение заимствований.

«Это позволило нивелировать риски неисполнения долговых обязательств и сэкономить на оплате процентов более миллиарда рублей. В то же время, несмотря на серьёзный промышленный потенциал, регион на протяжении ряда лет отстаёт от среднероссийских темпов роста налоговых и неналоговых доходов», — рассказал Чеченко сенаторам.

Комитет Совфеда по итогам обсуждения подготовил предложения для включения в проект постановления «О государственной поддержке социально-экономического развития Омской области». Сенаторы предлагают правительству РФ проработать возможности совершенствования механизма исчисления уплаты налога на прибыль организаций налогоплательщиками, имеющими обособленные подразделения. Кроме того, предлагается уточнить критерии, применяемые при распределении доли прибыли, подлежащей зачислению в бюджеты регионов.

Профильный комитет считает, что необходимо учитывать особенности регионов, в которых поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет не превышает 50% суммы налоговых доходов, собранных на территории.

Также комитет рекомендует рассмотреть возможность увеличения общих объёмов дотаций на частичную компенсацию допрасходов на повышение оплаты труда бюджетников и иные цели.

При предоставлении регионам целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета предлагается рассматривать возможность софинансирования расходных обязательств в рамках нацпроектов с учётом всех обоснованных затрат и в соответствии с установленным российским правительством предельным уровнем софинансирования расходных обязательств.

Как подчеркнул председатель комитета Анатолий Артамонов, в последнее время в Совете Федерации рассмотрели социально-экономическое развитие Омской, Томской и Астраханской областей. Эти три региона нуждаются в кардинальном улучшении бюджетной обеспеченности.

«Нужно найти подходы, которые бы не допускали в будущем неоправданного появления таких ситуаций в регионах, и как можно быстрее вывести эти регионы на уровень реальной самодостаточности, который позволял бы им жить по их средствам так, как они их зарабатывают», — резюмировал сенатор.

Он предложил создать рабочую группу для подготовки соответствующих предложений.

Напомним, в Совете Федерации начались Дни Омской области. Омскую делегацию возглавляет губернатор региона Александр Бурков. Цель визита — представить достижения региона в различных сферах и крупнейшие инвестпроекты, направленные на развитие Сибири.

Добавим, по данным минфина Омской области, по состоянию на 1 сентября 2022 года госдолг региона составляет 47,4 млрд рублей (на 1 августа 2022 года — 47,4 млрд).

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